المطرب السوري علاء سليمان يهدي تامر حسني قوم يالا قوم..فيديو

أهدى المطرب السوري علاء سليمان أغنية جديدة للمطرب تامر حسني، بعدما تعرض الأخير لأزمه في أحباله الصوتية، الأغنية بعنوان "قوم يالا قوم"، وطرحها عبر حسابه بموقع فيس بوك.



الأغنية ألحان وكلمات علاء سليمان، وتوزيع وميكس وماستر عدي فكري، وإنتاج فني ورؤية محمد السيد، ونال العمل إعجاب جمهور تامر حسني، الذي يحاول دائمًا الوقوف بجانب نجمه المفضل.



ويذكر أن علاء سليمان يسجل هذه الأيام ميني ألبوم سيقوم بطرحه خلال الفترة المقبلة.