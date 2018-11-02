ضبط 10 عاطلين بأسوان بحوزتهم 850 جرام إستروكس ومواد مخدرة وأسلحة نارية

شن رجال الأمن بأسوان، حملة استهدفت البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة، لضبط الخارجين على القانون.



أسفرت الحملة، عن ضبط 10 عاطلين بحوزتهم 8.5 كيلو من نبات البانجو المخدر، علاوة على 850 جرام من الإستروكس ، و 300 جرام من جوهر الحشيش المخدر ، بجانب ضبط أسلحة نارية وبيضاء، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم لها بقصد الاتجار.



تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

