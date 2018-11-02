ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 10 عاطلين بأسوان بحوزتهم 850 جرام إستروكس ومواد مخدرة وأسلحة نارية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:11 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شن رجال الأمن بأسوان، حملة استهدفت البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة، لضبط الخارجين على القانون.

أسفرت الحملة، عن ضبط 10 عاطلين بحوزتهم 8.5 كيلو من نبات البانجو المخدر، علاوة على 850 جرام من الإستروكس ، و 300 جرام من جوهر الحشيش المخدر ، بجانب ضبط أسلحة نارية وبيضاء، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم لها بقصد الاتجار.

تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
loading...

ترشيحاتنا

حكاية مجرم طعن عامل كافيه بوحشية و900 ألف شخص يطالبون بمحاكمته

بومبيو: أمريكا تراجع مسألة فرض عقوبات على أشخاص ضالعين في قضية خاشقجي

سويدي الشيخ زايد.. صاحب الأم وتزوج الابنة ورفض الخالة فقتلته.. صور

موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام

محمود محي الدين: لا خوف من الديون بشرط

اليسا تحكي لأول مرة عن انتصارها على السرطان.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو يثبت دعم أردوغان لتنظيم داعش الإرهابي

ضبط سيارة اقتحمت منفذ رسوة بورسعيد لتهريب ١٦ طقم أدوات مائدة و٣٠٠ تي شيرت

الحركة الوطنية: منتدى الشباب فرصة ذهبية للحوار مع ثقافات العالم

برلماني يطالب بزيادة رواتب الموظفين والمعاشات في العام المالي الجديد

فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو
موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام
شاهد.. مشجع في سن الـ 90 يحقق حلم حياته بتسجيل هدفًا لفريقه المفضل
أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا
فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟