مريم نعوم تختار تحت الأرض ضمن عروض قسم علامات سينمائية بالبانوراما

اختارت السيناريست مريم نعوم فيلم "تحت الأرض" للمخرج إيمير كوستوريتزا الحاصل على جائزة السعفة الذهبية فى مهرجان كان السينمائى الدولى عام 1995، وذلك ضمن عروض قسم علامات سينمائية فى بانوراما الفيلم الأوروبى المقرر انطلاقها من 7 : 17 نوفمبر الجارى.





علامات سينمائية هو واحد من أقسام البانوراما بدأ فى الدورة السابعة ويهتم بعرض أفلام أثرت فى مسيرة ثلاث صناع أفلام مصريين.





فيلم "تحت الأرض" إنتاج: بلغاريا، جمهورية التشيك، فرنسا، ألمانيا، المجر، يوغوسلافيا، إنتاج عام 1995، إخراج: إيمير كوستوريتزا، بطولة: ميكى مانويلوفيتش، لازار ريستوفسكي، ميريانا يوكوفيتش.



