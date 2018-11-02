مريم نعوم تختار تحت الأرض ضمن عروض قسم علامات سينمائية بالبانوراما

اختارت السيناريست مريم نعوم فيلم "تحت الأرض" للمخرج إيمير كوستوريتزا الحاصل على جائزة السعفة الذهبية فى مهرجان كان السينمائى الدولى عام 1995، وذلك ضمن عروض قسم علامات سينمائية فى بانوراما الفيلم الأوروبى المقرر انطلاقها من 7 : 17 نوفمبر الجارى.
علامات سينمائية هو واحد من أقسام البانوراما بدأ فى الدورة السابعة ويهتم بعرض أفلام أثرت فى مسيرة ثلاث صناع أفلام مصريين.
فيلم "تحت الأرض" إنتاج: بلغاريا، جمهورية التشيك، فرنسا، ألمانيا، المجر، يوغوسلافيا، إنتاج عام 1995، إخراج: إيمير كوستوريتزا، بطولة: ميكى مانويلوفيتش، لازار ريستوفسكي، ميريانا يوكوفيتش.
يدور قصة الفيلم حول، (ماركو) و(بلاكي) يصنعان الأسلحة لبيعها فى السوق السوداء للمقاومة الشيوعية خلال الحرب العالمية الثانية فى بلجراد، ويستمتعان بحياتهما خلال تلك الرحلة، وبفضل نفاقه الشديد، يتدرج (ماركو) إلى أعلى سلم الحزب الشيوعي، ويهجر تدريجيًا شريكه (بلاكي) ويستولى على حبيبته، بعد مدة إقامة طويلة فى ملجأ تحت الأرض، يظهر الزوج من جديد خلال الحرب الأهلية اليوغوسلافية التى اندلعت عام 1990 وذلك لأن ماركو قد وجد أن هناك فرصة سانحة للكسب.