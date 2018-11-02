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محافظات

محافظ بني سويف يوجه بالعمل على تعظيم الإيرادات من الموارد المحجرية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:11 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
ترأس المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف اجتماع مجلس إدارة مشروع المحاجر، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام ، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد ، وأعضاء مجلس إدارة المشروع، ومسؤولي الاستثمار، والتخطيط والمتابعة، والشئون القانونية، والشئون المالية، والطرق، وذلك لمتابعة خطة العمل لتحسين مستوى الإيرادات والاستغلال الأمثل للموارد والخامات المحجرية بالمحافظة.

وناقش الاجتماع مقترحات تطوير الموارد المالية للمشروع ووضع وتنفيذ رؤية لتنمية المحاجر خاصة فى ظل توافر العديد من المواد والخامات المحجرية التى تتمير بها المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ آليات واضحة للدفع بالقطاع إلى الأمام مع أهمية الاستفادة من مجهودات الأجهزة المعنية فى هذا المجال.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة سبل تطوير العمل بمشروع المحاجر من كافة الجوانب الفنية والإدارية والمالية التى تتركز على زيادة عدد المحاجر ومضاعفة التحصيل وتسهيل إجراءات الترخيص والسعى لضم خامات جديدة بجانب الخامات المحجرية التقليدية، والعمل على تكثيف عامل التسويق والترويج لخامات المحاجر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .
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