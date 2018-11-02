إيمي طلعت زكريا: كواليس فيلم الموقف أكثر من رائعة

قالت التفنانة ايمي طلعت زكريا في تصريح لصدي البلد أن كواليس " فيلم " الموقف " أكثر من رائعة خاصة أن لم تكن المرة الأولي لمشاركة والدها الفنان طلعت زكريا بل سبق وقدمه مسلسل " ببث مباشر ".



وأضافت:أقدم دور فتاة فى حارة شعبية وتخطب للفنان محمد رضا الذى يشاركها بطولة الفيلم وتكتشف أنه إنسان فاشل ولا يحقق طموحاتها وتقرر الابتعاد عنه وتقدم هذه الشخصية للمرة الأولى .



يذكر أن الموقف بطولة منة فضالى,طلعت زكريا،عايدة رياض،حسن عبد الفتاح،طاهر أبو ليلة،ايمن قنديل ومن تأليف محمد رضا وإخراج ممدوح زكى.



