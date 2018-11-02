لأول مرة.. زعيم كوريا الشمالية في سيول قريبا

يعتزم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، زيارة سيول، عاصمة كوريا الجنوبية قريبا، من أجل استئناف مفاوضات نزع السلاح بين البلدين.



وأوضح مون جيه إن، رئيس كوريا الجنوبية أن كيم جونج أون سيزور سيول قريبا، مشيرا إلى أن الزيارة ستجرى قبل نهاية العام، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.



وتابع جيه بالقول أمام مجلس النواب إن شبه الجزيرة الكورية تقترب من خط الانطلاق التاريخي للسلام.



وكان زعيم كوريا الشمالية قد تعهد خلال القمة الثالثة التي عقدت في بيونج يانج أنه سيزور سيول قريبا.



