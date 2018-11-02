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أخبار البلد

تعرف على طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:36 ص
صدى البلد
يتوقع خبراء الطقس والأرصاد، أن يكون الطقس اليوم معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون غزيرة على حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.
تعرف على طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
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