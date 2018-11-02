الحركة الوطنية: منتدى الشباب فرصة ذهبية للحوار مع ثقافات العالم

أكد محمد عزمي، أمين الشباب بحزب الحركة الوطنية المصرية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن منتدى شباب العالم متميز هذا العام خاصة في طريقة عرض الجلسات والمناقشات من موائد مستديرة بشكل مصري وإضافة ورؤية مصرية خالصة في شكل جلسات وورش العمل واللقاءات المفتوحة، لافتًا إلى أن أهم ما يميزه الفعاليات المهمة التي تقام على هامش المنتدي.



وأضاف، عزمي، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن المنتدى يركز على 3 نقاط رئيسية، منطقة الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال والشركات الناشئة وبرامج تحث الشباب وتشكيل الوعي في مجال ريادة الأعمال وكيفية صناعة شركاتهم الخاصة ومشروعاتهم وكيفية إيجاد التمويل اللازم، فضلًا عن مسرح الشباب مشيرًا إلى أن أكثر من 5 آلاف فنان وفنانة من مختلف دول العالم سجلوا للمشاركة في هذا المنتدى.



وأوضح أمين الشباب بحزب الحركة الوطنية المصرية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العروض الفنية في المنتدى هذا العام لا تقتصر على عروض الآلات الموسيقية فحسب بل ستمتد إلى تقديم مسرحيات كوميدية وشبابية ومجموعة من العروض الفنية المتنوعة، لافتًا إلى أن هذا يؤكد أهمية استخدام القوى الناعمة والفنون في تحقيق التواصل بين الشباب بصفة خاصة والشعوب بصفة عامة.



ومن جانبه، قال الدكتور أحمد نشأت حمد، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الحركة الوطنية المصرية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المنتدى أيقونة حقيقية ينمو عام بعد الآخر ومنصة حوار راقٍ جامع لكل الثقافات على أرض السلام، و فرصة ذهبية للحوار مع ثقافات العالم المختلفة في أوروبا وأفريقيا وآسيا لأن المشاركة جامعة ومتنوعة لكل الثقافات ، لافتًا إلى أن المشاركين بالمؤتمر سينقلون إلى بلدانهم انطباعهم الإيجابي عن حجم مصر ومكانتها الدولية.