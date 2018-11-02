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أخبار العالم

البرلمان الإثيوبي يوافق على تعيين سيدة رئيسة للمحكمة العليا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 05:41 ص
صدى البلد
حسن محرم
صوت البرلمان الأثيوبي، أمس الخميس، على تعيين سيدة كرئيسة للمحكمة العليا، لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك بعد أيام قليلة من اختيار سيدة أخرى كرئيسة للبلاد.

وبحسب قناة "فرانس 24"، فإن تعيين أشينافي يأتي ضمن سلسلة قرارات لرئيس الوزراء أبيي أحمد، لتعيين سيدات في مناصب عليا في الدولة، من بينها سيدة في رئاسة البلاد، إضافة إلى إعطاء 10 حقائب وزارية للسيدات من أصل 20.

وكتب مستشار أبيي، فيتسوم أريجا على تويتر، تعليقا على تعيين أشينافي:" مسيرة إثيوبيا حول المساوة بين الجنسين في الوظائف الرئيسية لإدارة البلاد، مستمرة بدون توقف"، مضيفا:" أشينافي واحدة من المحاميات ذات الخبرة الطويلة في إثيوبيا، ومناضلة حقوقية للمرأة".
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