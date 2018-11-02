حبس 4 متهمين لتكوين تشكيل عصابي لسرقة ماكينات الري بكفر الشيخ

قرّرت نيابة دسوق بكفر الشيخ حبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من حقول المزارعين ليلًا.



وكان اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط ع.م.ح 31 سنة عاطل، م.ع.ح 32 سنة عاطل، سبق اتهامه في القضية رقم25809 / 2006 جنح مركز دسوق " خيانة أمانة"، و م.م.ع سن 39 ميكانيكي، ومقيمون قرية أبو مندور مركز دسوق، ور.ع.ا سن 50 ميكانيكي ومقيم تل فرامون مركز دسوق.



وألقى القبض على المتهمين، تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، والعقيد أيمن بكري، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الحقول ليلا ، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم تروسيكل بدون لوحات معدنية قيادة الأول.



واعترف المتهمون أمام ضباط المباحث بارتكابهم 6 وقائع سرقات في مركز دسوق، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات ، التي تعرف عليها مالكيها، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 66 أحوال مركز دسوق.

