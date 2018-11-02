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مرأة

طريقة تنظيف بشرة العروسة قبل الزفاف

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
ريهام قدري
تحتاج كل عروسة إلى العناية ببشرتها، وقد تعاني الكثير من الفتيات من أزمة الرؤوس السوداء التي عادة ما تظهر على الأنف والوجنتين، وتفسد مظهرك ولا يمكن التخلص منها باستخدام مستحضرات التجميل التي تعمل على إخفائها بشكل مؤقت بل تزيد من ظهورها بسبب تراكم المكياج وأثره على البشرة.

ويمكنك التخلص من الرؤوس السوداء بطريقة سهلة وبسيطة خلال دقائق، وفقًا لموقع cutediyprojects، فقط ضيفي ملعقة ماء + ملعقة بيكربونات الصوديوم+ وقليل من معجون الأسنان.

اخلطيهم جيدًا وضعي الخليط على الأنف والوجنتين ثم استخدمي فرشاة أسنان نظيفة وابدأي في فرك الخليط على الأنف بلطف ثم قومي بإزالته باستخدام منشفة نظيفة جافة.
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