حركت قصتها أنجلينا جولي وأنتجت فيلما عنها.. ميازا أشينافي.. سيدة غيرت وجه إثيوبيا وأصبحت رئيسة المحكمة العليا .. بروفايل

- سلسلة إجراءات في إثيوبيا للمساواة بين الرجال والسيدات في المناصب

- البرلمان الإثيوبي يصوت لميازا أشينافي كرئيسة للمحكمة العليا - أسست بنكا لخدمة السيدات وغيرت من عادات تقليدية ضد المرأة.. أشينافي غيرت وجه إثيوبيا





حركت قصتها مشاعر الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي، وأعدت فيلما يرصد كفاحها، أنها المحامية الإثيوبية، ميازا أشينافي التي اختيرت أمس الخميس لمنصب رئيسة المحكمة العليا في إثيوبيا.





وصوت البرلمان الإثيوبي ، أمس الخميس، لتعيين سيدة كرئيسة للمحكمة العليا، لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك بعد أيام قليلة من اختيار سيدة أخرى كرئيسة للبلاد، وهي سهل وراق زويدي.





وبحسب قناة "فرانس 24"، فإن تعيين ميازا أشينافي يأتي ضمن سلسلة قرارات لرئيس الوزراء أبيي أحمد، لتعيين سيدات في مناصب عليا في الدولة، من بينها سيدة في رئاسة البلاد، إضافة إلى إعطاء 10 حقائب وزارية للسيدات من أصل 20.





وكتب مستشار أبيي، فيتسوم أريجا على تويتر، تعليقا على تعيين أشينافي:" مسيرة إثيوبيا حول المساواة بين الجنسين في الوظائف الرئيسية لإدارة البلاد، مستمرة بدون توقف"، مضيفا:" أشينافي واحدة من المحاميات ذات الخبرة الطويلة في إثيوبيا، ومناضلة حقوقية للمرأة".





- من هي ميازا أشينافي





ولدت في بلدة أسوسة في منطقة بني شنقول جوموز، على بعد 100 كلم من العاصمة، حصلت أشينافي على درجة ليسانس في الحقوق من جامعة أديس أبابا، ثم ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة كنتاكي الأمريكية.





وبعد عودتها إلى إثيوبيا، شغلت إشينافي العديد من المناصب، منها قاضية في المحكمة العليا في إثيوبيا، ومستشارة قضائية، وكذلك عضوة باللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة من أجل إفريقيا.





- رمز وطني





وبحسب موقع "هافنجتون بوست" بنسخته الفرنسية، فإن إشنافي في إثيوبيا ليست مجرد محامية عادية، فهذه الرئيس الجديدة للمحكمة العليا تكافح منذ أعوام من أجل حقوق المرأة في بلادها.





وبجانب بعض المحاميات الأخريات اللائي تخرجن عام 1995، أسست أشنافي جمعية المحاميات الإثيوبيان، كما أطلقت بجانب 10 سيدات نافذات في إثيوبيا عام 2011، أول بنك يعتمد على النساء، ويحمل اسم "إينات بنك"، وذلك للسماح للنساء بالوصول للمال اللائي يحتاجونه .





- تحول قصتها إلى فيلم لأنجلينا جولي





غير أن اختيارها تمثيل طفلة صغيرة متهمة بالقتل في موقف حرج أمام القضاء قد شكل جدلا واسعا وتعاطفا كبيرا في إثيوبيا، ففي عام 1996، اختارت أشنافي تمثيل فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، قتلت مغتصبها الذي اختطفها من أجل الزواج بها، وفق التقاليد في إثيوبيا.









ويجرى العرف في إثيوبيا، في حالة رفض الفتاة أو والدها زواج ابنته لأحد الأشخاص، يقوم باختطافها واغتصابها، ليجبر أهلها على قبول زواجها منه بعد ذلك، وقد حملت هذه العادة مسمى "تيليفا".





وبفضل هذه القضية، نجحت أشنافي في المساهمة بحظر في عام 2004، عمليات الاختطاف التقليدية التي تجرى باسم "تيليفا".





هذه القصة وصلت إلى الممثلة أنجلينا جولي، التي زارت إثيوبيا للقاء المحامية ، وقامت بإنتاج فيلم في عام 2015، يحمل اسم "Difret"، والذي يرصد الكفاح الطويل لأشنافي للدفاع عن هذه الفتاة التي كانت تواجه شبح الحكم بالإعدام في دولة لم تسمح حينها بإعطاء المرأة حق الدفاع عن نفسها.





- العديد من الجوائز





وفي عام 2003، تلقت أشنافي جائزة "هانجر بروجكت أوارد"، التي تمنح للناشطين في مجال الكفاح ضد الجوع في العالم، كما رشحت لجائزة نوبل للسلام عام 2005، لكفاحها في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.