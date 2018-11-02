مونت كارلو: لأول مرة في أبطال إفريقيا..التحكيم بالفيديو في مباراة الأهلي والترجي

سلطت شبكة "مونت كارلو" الفرنسية الضوء على اللقاء المرتقب بين النادي الأهلي المصري والترجي التونسي، في لقاء ذهاب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالقول أنه سيتم استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "في أي أر"، لأول مرة في تاريخ المسابقة.



وبحسب الشبكة، فإن الاتحاد الإفريقي للعبة استخدم هذه التقنية مرة واحدة قبل الآن مطلع الموسم الحالي، وذلك في مباراة الكأس السوبر التي فاز فيها الوداد البيضاوي على مازيمبي الكونجولي 1 مقابل صفر.



وعلق الأمين العام للاتحاد الإفريقي، عمرو فهمي، بالقول أنه سبق أن تم استخدام "التحكيم بالفيديو" في كأس السوبر في فبراير 2018 دون حدوث أي عوائق.



وتابع فهمي بالقول أنها لحظة تاريخية أخرى بالنسبة إلى كرة القدم الإفريقية، فالاتحاد مصمم على استخدام آخر الابتكارات التكنولوجية المتوفرة.



وتوج الأهلي باللقب 8 مرات، وهو يحمل الرقم القياسي بفارق ثلاثة ألقاب أمام الزمالك ومازيمبي، فيما أحرز الترجي اللقب مرتين عامي 1994 و2011.

