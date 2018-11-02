نجوم الفن والإعلام يشاركون في حفل افتتاح أحد المطاعم بمول مصر.. صور

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على المشاركة في الاحتفال بافتتاح أحد المطاعم الجديدة بمول مصر بمدينة السادس من أكتوبر.





حضر النجمان محمد رمضان وعمرو سعد، واللذان تبادلا التهاني على أعمالهما الجديدة، والتقطا الصور التذكارية، كما حضر كل من النجوم شريف منير وهانى رمزى ونرمين الفقى وإيمان سركسيان وأحمد التهامى ونرمين ماهر وحسام داغر ونهال عنبر وإدوارد وعزة مجاهد وندى بسيونى وإيناس مكى.





وحضر من المطربين ساندي،مصطفى حجاج وزيزى عادل وهانى حسن الأسمر وعبدة سليم ومحمد سراج وأية عبد الله وحسام الخضرى ،منتصر النبراوى و حسام صالح إضافة إلى نائبي البرلمان د.أيمن أبوالعلا ومحمد شعبان .





ومن رجال الإعلام توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديرى وتامر أمين وريهام سعيد وإنجى أنور وأسماء مصطفى ومنى عبد الوهاب وندى رحمى، وغيرهم الكثير.



