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أخبار العالم

البحرين تحبط مخططا لتهريب 6 مطلوبين أمنيا في قضايا إرهابية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إحباط عملية تهريب 6 من المطلوبين أمنيا والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية من خلال قارب تم تجهيزه لهذا الغرض.‎
وذكرت الداخلية البحرينية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم /الجمعة/ - أن التحريات دلت أن أحد المقبوض عليهم، كان على تواصل مع أحد العناصر الإرهابية الهاربة والموجودة في إيران، والذي رتب للمقبوض عليهم عملية إخفائهم وتهريبهم.
وأضاف البيان البحريني أن أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية عدد من المشتبه بقيامهم بإيواء ومساعدة هؤلاء المطلوبين، حيث تم القبض عليهم، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدا لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة، فيما لا تزال أعمال البحث والتحري جارية للكشف عن ملابسات عملية التهريب والمتورطين فيها.
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