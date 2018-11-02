ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير العدل الأمريكي يحذر من تزايد وتيرة التجسس الاقتصادي الصيني

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:48 ص
صدى البلد
أ ش أ
اتهمت وزارة العدل الأمريكية ثلاثة أشخاص وشركتين في الصين وتايوان بسرقة أسرار شركة تجارية أمريكية.

وقال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز - وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) اليوم /الجمعة/ - "إن تجسس الصين الاقتصادي ضد الولايات المتحدة في تزايد..إنه يتزايد بسرعة كبيرة"، مضيفا أن هذه التكنولوجيا لم تكن الصين تمتلكها حتى وقت قريب.

يشار إلى أن هذه هي قضية التجسس الاقتصادي الرابعة التي ترفعها الوزارة ضد شركات وأشخاص في الصين منذ سبتمبر الماضي.

وتشهد العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة توترا شديدا عندما فرض البلدان تعريفات جمركية متبادلة هذا العام.
loading...

ترشيحاتنا

ضبط سيارة اقتحمت منفذ رسوة بورسعيد لتهريب ١٦ طقم أدوات مائدة و٣٠٠ تي شيرت

مونت كارلو: لأول مرة في أبطال إفريقيا..التحكيم بالفيديو في مباراة الأهلي والترجي

تعرف على شروط الترشح لمنصبين شاغرين بمجلس إدارة المصرى

الأرصاد: طقس اليوم ممتع وخريفي على أنحاء البلاد

لطيفة ومحمد الحلو بالقاهرة ومحمد ثروت على مسرح أوبرا دمنهور بمهرجان الموسيقى العربية

موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام

وجه الحرب القبيح.. رحلة طفلة يمنية في حرب الجوع.. فيديو وصور

رامي عياش يتألق بحفل ضخم وسط 20 ألف فرد من جمهور الإسكندرية..صور

البحرين تحبط مخططا لتهريب 6 مطلوبين أمنيا في قضايا إرهابية

حبس 4 متهمين لتكوين تشكيل عصابي لسرقة ماكينات الري بكفر الشيخ

في عيد ميلاد ندى بسيوني ..شاهد أجمل إطلالاتها..صور

البرلمان الإثيوبي يوافق على تعيين سيدة رئيسة للمحكمة العليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

بكري: الضغط الأمريكي على السعودية مخطط لتنفيذ سيناريو الشرق الأوسط الجديد
مصطفى بكري يطالب برحيل إيران من اليمن ويحذر من الموقف الأمريكي بالمنطقة
مشادة بين فريدة الشوباشي وأستاذ جامعة على الهواء بسبب النقاب
تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو
موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟