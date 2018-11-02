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أخبار البلد

وزير القوى العاملة يهنئ محافظ الأقصر بالعيد القومي للمحافظة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:34 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
هنأ وزير القوى العاملة، محمد سعفان، المستشار مصطفى محمد ألهم محافظُ الأقصر، وشعبها؛ بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقال الوزير في تهنئته: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأطيب التهاني بهذه المناسبة ، الذي يوافقُ يومًا من أخلدِ الأيام في تاريخِ الوطنيةِ المصريَّة عَامَّة، وشعب الأقصر خاصَّة إحياءً لذكري اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922، والذي يعد أكبر حدث أثري في التاريخ المعاصر.

وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة، عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم والرقي بوطننا العزيز.


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