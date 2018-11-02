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أخبار البلد

سعفان: أسرة السيد المتوفى بإيطاليا تستحق معاشا كاملا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:34 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب أسرة المواطن المتوفي "السيد.س.أ"، الذي كان يعمل بإيطاليا ، وذلك بعد أن قام المكتب بمتابعة إجراءات عودة الجثمان إلى أرض الوطن.

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أن المواطن المتوفي "السيد.س.أ" من مواليد 25 أبريل 1958 مدينة تلا محافظة المنوفية، وتم متابعة إجراءات عودة الجثمان لأرض الوطن ، فضلا عن متابعة مستحقات أسرة المتوفي التأمينية، حيث تم بحث ملفه التأميني بهيئة التأمينات الإيطالية، ووجدنا أن المتوفي كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية، ولذلك تستحق الأسرة معاشا كاملا.

وقد تم التواصل مع أسرة المتوفي إبلاغهم بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا.
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