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خبير مروري: تكثيف الخدمات بالطرق السريعة لتسهيل توافد المواطنين على ملعب برج العرب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:04 ص
صدى البلد
قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري، تم تكثيف الخدمات المرورية على الطرق السريعة لتوافد المواطنين إلى ملعب برج العرب لمباراة الأهلي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يامصر الذي يقدمه الإعلامي تامر شلتوت على التليفزيون المصري، أنه سوف يستمر الإغلاق الجزئي لكوبري غمرة لإصلاح فواصل معدنية.

وأوضح أنه بدءا من اليوم حتى الأحد سيتم رصف كلي لشارع الجيزة، مما يلزم إجراء تحويلات مرورية، موضحا أن تلك الأعمال تستمر لمدة يومين مع وجود علامات إرشادية مرورية.

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