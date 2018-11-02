ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

دراسة بريطانية تكشف عن شيوع العنف المنزلي في الدول النامية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:43 ص
العنف المنزلى
العنف المنزلى
ا ش ا
كشفت دراسة بريطانية عن انتشار القبول المجتمعي للعنف المنزلي ضد المرأة في البلدان النامية،حيث يبرر 36 % من سكان العالم بعض حالات العنف .

وتوصلت الدراسة إلى أن معظم الحالات التي تم الإبلاغ عنها مع شركاء من الذكور يضربون نساءهم بدون سبب أو الأطفال للخروج دون الحصول على أذن ، المشاحنات ، العنف الجنسى ، إلى جانب عدم اكتساب بعض النساء لمهارات طهي ترضى الزوج.

وقالت "لينمان ساردينها"، الباحثة في جامعة (بريستول) في المملكة المتحدة إن ما يقرب من 36% من الذين شملتهم الدراسة لجأوا إلى تبرير العنف المنزلي وإقدامهم على ضرب زوجاتهم.

وأضافت: "معظم التبريرات جاءت من نساء في مجتمعات ذكورية للغاية"، مشيرة إلى أنهم استوعبوا فكرة الزوج الذي يعاقب زوجته جسديا أو يوبخها لفظيا باعتباره حقه الذي يخدمه مصلحته، مؤكدا أن معظمهم يدرك أن هذا السلوك تأديبي شرعي ، وليس عملا من أعمال العنف.

واستخدم الباحثون - في الدراسة - المسح الديموغرافي والصحي، وبحثو 1,17 مليون رجل وامرأة في 49 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأظهرت الدراسة - التي نشرت نتائجها في مجلة (بلوس وان) الطبية - أن الموقف تجاه العنف المنزلي يتفاوت بين الدول التي يبررها 83% من سكان يتمور ومنطقة "ليشتى" في جنوب شرق آسيا.. وبصفة عامة ، فإن القبول الاجتماعي أعلى بنسبة 47% في جنوب آسيا.

وتشير الدراسة إلى أنه في 36% من هذه الحالات التي كان هناك صراع سياسي متكرر وشديد في غضون السنوات الخمس الماضية ، كان هذا الاتجاه أعلى من ذلك بكثير..كما كان القبول المجتمعي للعنف المنزلي بين الرجال أقل في البلدات ذات الأنظمة الأكثر ديموقراطية حيث حصلت النساء على المزيد من الحقوق الاقتصادية .

وشددت على أن هناك حاجة ملحة إلى تطوير سياسات دولية لمنع العنف الدولي، حيث تعتقد منظمة الصحة العالمية (WHO) أن 30% من النساء على مستوى العالم قد عانين من العنف مرة واحدة على الأقل في حياتهن، فيما يعد الوقاية منه يعد أمرا ملحا وحيويا.. لافتة إلى أن للعنف المنزلي عواقب خطيرة على الصحة الجسدية والعقلية والجنسية والإنجابية ، حيث يؤثر سلبا على رفاهية الأطفال والأسر ،كما أن له تداعيات اجتماعية أوسع .
loading...

ترشيحاتنا

التحالف العربي يعلن تدمير موقع إطلاق صواريخ باليستية ومحطات درونز

مشادة بين فريدة الشوباشي وأستاذ جامعة على الهواء بسبب النقاب

تعرف على حكم ارتداء النقاب

شيريهان ناعية حمدي قنديل: وداعا إنسان مصري مثقف غير مدعي

صحيفة: قطر تعتقد أن الانشغال بقضايا الدول الأخرى سيصرف النظر عن جرائمها

تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة 60 ألف جنيه من داخل شقة عجوز

طريقة عمل الفلافل برجر السورية

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في القاهرة لمدة يومين.. فيديو

هل يقع الطلاق عبر الهاتف ؟ دار الإفتاء ترد

الطفل يبحث عن قناة في الإعلام المصري.. سامي عبد العزيز: الأجنبية تبث أفكارا مسمومة.. الكنيسي: أولادنا يعلمون الكثير عن ميكى ماوس ولا يعرفون حرب أكتوبر.. وداليا أشرف: الحل في عودة البرامج القديمة

وفاء صادق تبدأ تصوير فيلم فيرس

حكم تعليق الصور فى المنزل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

السيسي يبعث رسالة إلى العالم من شرم الشيخ يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو
تعرف على أبرز الطرق المغلقة والتحويلات المرورية اليوم الجمعة
نصائح الأرصاد لجمهور مباراة الأهلي والترجي باستاد برج العرب.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟