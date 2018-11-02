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منوعات

مخاوف على صناعة الأجبان في قبرص بعد البريكست

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:46 م
أجبان
أجبان
ا ش ا
يخشى صناع الجبن الشهير "الحلوم" في قبرص على انخفاض تجارتهم المزدهرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وطالبوا بتدابير حكومية، ولا سيما وأن الصادرات ارتفعت إلى 28 ألف طن العام الماضي.

وذكرت صحيفة "سايبروس ميل" القبرصية أن شعبية جبن "الحلوم" ارتفعت بدرجة كبيرة في الخارج وخاصة بعد زيادة الوعي بالفوائد الصحية للنظام الغذائي للبحر المتوسط.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زادت صادرات جبن الحلوم بنسبة 20 % لتصل إلى 13 مليون يورو في يناير وحده مما يجعل الجبن ضمن أهم ثلاث صادرات في قبرص.

ويصدر هذا المنتج أساسا إلى الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة والسويد وألمانيا والنمسا وأيضا أستراليا.
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