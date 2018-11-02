شخصية ميكي ماوس تزور كوريا الجنوبية في عامها الـ 90

تقوم الشخصية الأثيرة في عالم والت ديزني "ميكي ماوس" بأول زيارة لها إلى كوريا الجنوبية في وقت لاحق من الشهر الجاري للتعاون بشأن عدد من الحملات الترويجية المختلفة.



وقالت حكومة العاصمة سول - في بيان - "من المقرر أن يصل ميكي ماوس إلى كوريا في 28 نوفمبر، وخلال زيارته ستكون هناك عدة فعاليات للترويج لكلا العلامتين التجاريتين" .



وأشارت صحيفة "كوريا تايمز" إلى أن مدينة سول ستحتفل بالعام الثالث لإطلاق شعارها الرسمي، بينما ستتم التميمة المحبوبة "ميكي ماوس" عامها 90 خلال نفس الشهر.



ومن أجل خلق جو ترحيبي لرحلة ميكي ماوس الأولى على الإطلاق إلى كوريا، تم تخصيص مقطورتين دعائيتين في قطارات الأنفاق، بالإضافة إلى فعاليات أخرى في أنحاء المدينة.



وأشارت إلى أنه ظهرت شخصية ميكي ماوس، أشهر قارض في العالم، لأول مرة في عام 1928 في فيلم قصير ومنذ ذلك الحين ظهر في 121 فيلما قصيرا وأكثر من 30 ألف كتاب فضلا عن المجلات المصورة والعروض التليفزيونية والأفلام.