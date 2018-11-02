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منوعات

سويسرا ترفع القيود المفروضة على العمال الرومانيين

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:40 م
أرشيفية
أرشيفية
ا ش ا
أعلن الرئيس الروماني كلاوس إيوهانيس أن سويسرا سترفع قيود سوق العمل بالنسبة للرومانيين اعتبارا من مايو عام 2019.

وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أنه جاء هذا خلال لقاء الرئيس الروماني مع الآن بيرسيت رئيس الاتحاد السويسري في بوخارست أمس.

وكانت سويسرا قد فرضت قيودا على عدد العمال الرومانيين والبلغار الساعين للحصول على وظائف في هذا البلد.
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