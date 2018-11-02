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منوعات

طرح دواء بأمريكا يحتوي على مكونات مستخرجة من الماريجوانا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:19 ص
الماريجوانا
الماريجوانا
ا ش ا
طرح في الأسواق الأمريكية أول دواء معتمد من قبل "إدارة الأغذية و الدواء" الأمريكية (FDA) يحتوى على مكونات مشتقة من نبات الماريجوانا.

وتمت الموافقة على استخدام عقار "إيبديوليكس" (Epidiolex) - الذي صنع من قبل شركة (جى .دبليو) للصناعات الدوائية في بريطانيا - بين المرضى الذين تخطت أعمارهم العامين ويعانون من أنواع متلازمة الصرع ومتلازمة لينوكس جاستو.

وقال"جوستين جوفر"، الرئيس التنفيذي لشركة (جى.دبليو) للصناعات الدوائية - في بيان - "نظرا لأن هؤلاء المرضى لم يستجيبوا في السابق للعديد من الأدوية المعالجة ، فقد كانت هناك حاجة ماسة إلى تطوير علاجات جديدة تهدف إلى تقليل تأثير النوبات ".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي توافق فيها إدارة الأغذية والدواء الأمريكية (FDA) على مثل هذا المنتج للاستخدام الطبي..وقد أوصت هيئة استشارية تابعة لإدارة الأغذية والأدوية FDA بالإجماع باعتماد عقار Epidiolex للاستخدام في الولايات المتحدة.
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