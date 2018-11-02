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حوادث

إمام مسجد يصيب عاملا وشقيقته بالرصاص بسبب خلافات عائلية بسوهاج

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:06 ص
إطلاق نيران - ارشيفيه
إطلاق نيران - ارشيفيه
خالد رياض
أصيب عامل وشقيقته بطلقات نارية إثر إطلاق إمام وخطيب مسجد النار عليهما من بندقية آلية بسبب خلافات عائلية بينهما بقرية بني حميل مركز البلينا في سوهاج.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إشارة من مستشفى البلينا المركزي، بوصول كل من عائشة.ع.ع، 55 عاما ربة منزل مصابة بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمني، فتحة دخول وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي، شقيقها محمد، 54 عاما ، عامل مصابًا بطلق ناري سطحي بالرقبة، وبسؤال المصابين اتهما عباس.م.أ،50 عاما، إمام وخطيب بالأوقاف ويقيم بذات الناحية أبناء عمومة "طليق نجلة شقيقتهما" بالتعدي عليهما بإطلاق أعيرة من بندقية آلية كانت بحوزته مما نتج عنه اصابتهما، بسبب خلافات عائلية.

تم ضبط المتهم، وبحوزته بندقية آلية وبمواجهته اعترف بارتكاب، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النياية العامة التحقيقات.
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