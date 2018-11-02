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حوادث

إصابة عاملين فى حريق بورشة ميكانيكا بسبب عقب سيجارة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:14 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
جمالات الدمنهورى
أصيب عاملان بورشة ميكانيكا بكفر الدوار فى حريق مروع بسبب قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بالورشة المشبعة بالمواد البترولية وتم نقل المصابين لقسم الحروق بالمستشفى العام. 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة كفرالدوار يفيد بوصول كل من :أحمد س أ م18 سنة عامل بورشة ميكانيكا بمدينة كفر الدوار ومقيم قرية منشية عامر  مركز كفر الدوار للمستشفى العام مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالجسم بنسبة 35 %، أحمد ع ع 12 سنة عامل بذات الورشة ومقيم المنشية الجديدة دائرة القسم مصاب "بحروق من الدرجة الثالثة بالجسم بنسبة 90 %" وتم حجزهما بقسم الحروق بالمستشفى. 

وبسؤالهما قررا أنهما أثناء تواجدهما بالورشة محل عملهما المُشار إليها ملك المدعو سعيد ال ر 44 سنة ميكانيكى ومقيم منشية النصر بدائرة القسم .. قام أحد الماره بالطريق أمام الورشه بإلقاء عُقب سيجاره مشتعل على أرضية الورشة المشبعة بالمواد البترولية ما أدى لاشتعال النيران بها  وحدوث إصابتهما المشار إليها. 

وبسؤال مالك الورشة المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بإحراق محتويات الورشة بالكامل وتم إخماد الحريق بمعرفة الأهالى وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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