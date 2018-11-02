إصابة عاملين فى حريق بورشة ميكانيكا بسبب عقب سيجارة

أصيب عاملان بورشة ميكانيكا بكفر الدوار فى حريق مروع بسبب قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بالورشة المشبعة بالمواد البترولية وتم نقل المصابين لقسم الحروق بالمستشفى العام.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة كفرالدوار يفيد بوصول كل من :أحمد س أ م18 سنة عامل بورشة ميكانيكا بمدينة كفر الدوار ومقيم قرية منشية عامر مركز كفر الدوار للمستشفى العام مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالجسم بنسبة 35 %، أحمد ع ع 12 سنة عامل بذات الورشة ومقيم المنشية الجديدة دائرة القسم مصاب "بحروق من الدرجة الثالثة بالجسم بنسبة 90 %" وتم حجزهما بقسم الحروق بالمستشفى.





وبسؤالهما قررا أنهما أثناء تواجدهما بالورشة محل عملهما المُشار إليها ملك المدعو سعيد ال ر 44 سنة ميكانيكى ومقيم منشية النصر بدائرة القسم .. قام أحد الماره بالطريق أمام الورشه بإلقاء عُقب سيجاره مشتعل على أرضية الورشة المشبعة بالمواد البترولية ما أدى لاشتعال النيران بها وحدوث إصابتهما المشار إليها.



