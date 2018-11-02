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حوادث

انتحار عامل شنقا لمروره بأزمة نفسية بسوهاج

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:07 ص
انتحار - ارشيفيه
انتحار - ارشيفيه
خالد رياض
لقى عامل بدائرة مركز دارالسلام بسوهاج،مصرعه عقب شنق نفسه باستخدام حبل داخل منزله، وبسؤال والده أفاد بأن نجله يعاني من مرض نفسي وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد بانتحار شخص بمنزله بناحية العقارية، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة محمد.ع.ع، 27 عاما،عامل ويقيم بذات الناحية مسجاه بصالة المنزل بالطابق الثالث وبجوارها حبل وبمناظرتها تبين وجود سحجه بالرقبة، أخطرت النيابة العامة وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي .

وبسؤال والد المجني عليه قرر بقيام نجله بالانتحار بحبل يتدلي من سقف الصالة،لافتا إلى أن ابنه يعاني من مرض نفسي، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
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