إصابة سيدتين باختناق في حريق 3 أحواش للماشية بطما في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، من السيطرة علي حريق في 3 أحواش للماشية بقرية المدمر مركز طما واصيب في الواقعة سيدتين بحالة اختناق.



تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق بحوش ملك سعد عبد اللاه ، 60 عاما عامل وإمتد لحوشين مجاورين ملك كلًا من زارع أحمد عبد الحميد، 55 عاما مزارع، نبيل سمير فام، 58 عاما عامل ويقيمان بذات الناحية مكونين من طابق واحد ومشيدين بالطوب الأبيض، نتج عن ذلك إصابة زوجة الأول، الثاني "باختناق" أثناء مشاركتهن في أخماد الحريق وتم نقلهن للمستشفي المركزي وغادراها عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة.



بسؤال المذكورين أرجعوا سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بحوش الأول، وأضافوا بإحتراق بعض المنقولات وكمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفوا الشبهة الجنائية، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة.

