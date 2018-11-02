تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، تقريرًا خاص بأسعار الفواكة والخضراوات بالأسواق المصرية، على النحو التالي:



الطماطم: 9.5 جنيه

البطاطس: 7 جنيهات

البصل: 5 جنيهات

الخيار: 3 جنيهات

الفلفل الرومي: 5.5 جنيه

الكوسة: 5.5 جنيه

البامية: 15 جنيهًا

وذكر التقرير أسعار الفاكهة كالآتي:

الرمان: 8 جنيهات

الكانتلوب: 5 جنيهات

الكمثرى: 18 جنيهًا

الجوافة: 6 جنيهات

