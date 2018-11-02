تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، تقريرًا خاص بأسعار الفواكة والخضراوات بالأسواق المصرية، على النحو التالي:
الطماطم: 9.5 جنيه
البطاطس: 7 جنيهات
البصل: 5 جنيهات
الخيار: 3 جنيهات
الفلفل الرومي: 5.5 جنيه
الكوسة: 5.5 جنيه
البامية: 15 جنيهًا
وذكر التقرير أسعار الفاكهة كالآتي:
الرمان: 8 جنيهات
الكانتلوب: 5 جنيهات
الكمثرى: 18 جنيهًا
الجوافة: 6 جنيهات
الطماطم: 9.5 جنيه
البطاطس: 7 جنيهات
البصل: 5 جنيهات
الخيار: 3 جنيهات
الفلفل الرومي: 5.5 جنيه
الكوسة: 5.5 جنيه
البامية: 15 جنيهًا
وذكر التقرير أسعار الفاكهة كالآتي:
الرمان: 8 جنيهات
الكانتلوب: 5 جنيهات
الكمثرى: 18 جنيهًا
الجوافة: 6 جنيهات