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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم .. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:54 ص
صدى البلد
ندى فتح الله
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، تقريرًا خاص بأسعار الفواكة والخضراوات بالأسواق المصرية، على النحو التالي:

الطماطم: 9.5 جنيه
البطاطس: 7 جنيهات
البصل: 5 جنيهات
الخيار: 3 جنيهات
الفلفل الرومي: 5.5 جنيه
الكوسة: 5.5 جنيه
البامية: 15 جنيهًا
وذكر التقرير أسعار الفاكهة كالآتي:
الرمان: 8 جنيهات
الكانتلوب: 5 جنيهات
الكمثرى: 18 جنيهًا
الجوافة: 6 جنيهات
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