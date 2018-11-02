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حوادث

بسبب وفاة حفيدته .. فلاح يهاجم قافلة لعلاج فيروس سي بالبحيرة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:35 ص
مواطن يتعدى على قافله
مواطن يتعدى على قافله لفيروس سى - ارشيفيه
جمالات الدمنهورى
أصيبت ممرضة "باشتباه كسر بمشطية اليد اليسرى" أثناء عملها بقافلة طبية خاصة بفحص "فيروس سى " بالوحدة الصحية بقرية الأبعادية بمركز دمنهور بسبب تعدى فلاح عليها وعلى زملائها لرفضهن توقيع الكشف الطبى على جثة حفيدته حيث أنهن غير مختصين بذلك. 

وتلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة دمنهور بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على قافلة طبية "خاصة بفحص فيرس سى " بمقر الوحدة الصحية لقرية الأبعادية دائرة المركز وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء وجود كل من :" منال ع ال  47 سنة" ممرضه بالوحده الصحيه بالأبعادية ومقيمة بندر دمنهور مصابة" اشتباه كسر بمشطية اليد اليسرى "،"نجلاء ر ال 46 سنة" موظفه بالإدارة الصحية بدمنهور ومقيمه عزبة الحبشى بدائرة المركز،"إيمان س ح 33 سنة"  صيدلانيه بمستشفى الرحمانية العام ومقيمه بمدينة دمنهور بمقر الوحدة الصحية المُشار إليها  لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى لفحص" فيرس سى "

وحضر إليهم المدعو "حسين م ح م44 سنة" فلاح ومقيم بذات القريه لتوقيع الكشف الطبى على جثة حفيدته "ندى محمود الأشمونى سنتين ( وفاه طبيعيه ) من أجل إنهاء إجراءات إستخراج تصريح الدفن لها إثر ذلك حدثت مشادة بينه والمذكورات لرفضهن توقيع الكشف الطبى على الجثه حيث أنهن غير مختصات بذلك قام عقب ذلك بالتعدى عليهن بالسب والضرب وإحداث إصابة الأولى المُشار إليها .

 تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسوء حالته النفسيه بسبب وفاة حفيدته ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق  .
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