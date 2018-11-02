جامعة الأزهر: تدريب أساتذة الطب على إجراء الاختبارات الإلكترونية

أكد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه يجرى حاليا تدريب عدد من الأساتذة ورؤساء الأقسام ووكلاء كليات الطب بالجامعة على كيفية إدارة المحتوى الإلكتروني لمقرراتهم وكيفية إجراء الاختبارات الإلكترونية.



وأضاف عامر،في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الجامعة فى إطار الإعداد حاليا لعقد دورة لطلاب كليات الطب الفرقة الأولى فى اللغة الإنجليزية لثقل مهاراتهم اللغوية للتسهيل عليهم فى الدراسة بالبرنامج التكاملى الجديد لكليات الطب والمعمول به عالميا والذى يتعامل بعدد الساعات المعتمدة والتعامل الإلكتروني فى التدريس.



وأشار إلى أن الامتحان في هذا البرنامج التكاملى سيكون موحد فى كليات الطب الستة بجامعة الأزهر.