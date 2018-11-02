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حوادث

ربة منزل تقدم على الانتحار بمبيد حشرى بسبب طلاقها بالبحيرة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:18 ص
انتحار - ارشيفيه
انتحار - ارشيفيه
جمالات الدمنهورى
أقدمت ربة منزل مقيمة بمنطقة العكريشة بكفر الدوار على الانتحار وتناولت مبيد حشرى ما تسبب فى إصابتها بحالة تسمم فسفورى، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب طلاقها من زوجها وتم نقل المصابة لمركز السموم بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية. 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة كفرالدوار يفيد بوصول سعدة م ال 35 سنة  ربة منزل ومقيمة العكريشة بدائرة القسم مصابة [ادعاء تسمم فسفورى]  ولا يمكن استجوابها وتم تحويلها لمركز السموم بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية لاستكمال العلاج.  

وبسؤال شقيقها السيد 34 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بتناول شقيقته المصابة مبيد حشري لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب طلاقها من زوجها ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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