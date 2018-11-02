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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:30 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرضت فضائية صدى البلد عبر برنامج "صباح البلد" اليوم، الجمعة، تقريرًا تفصيليًا خاص بدرجات الحرارة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 31، الصغرى18
الإسكندرية: العظمى 28، الصغرى 21
مطروح: العظمى 26، الصغرى 19
الغردقة: العظمى30، الصغرى 22
شرم الشيخ: العظمى 34، الصغرى31
أسيوط: العظمى 32، الصغرى 17
كفر الشيخ: العظمى 31، الصغرى 18
أسوان: العظمى 34، الصغرى 21
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