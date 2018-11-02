تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

استعرضت فضائية صدى البلد عبر برنامج "صباح البلد" اليوم، الجمعة، تقريرًا تفصيليًا خاص بدرجات الحرارة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على النحو التالي:



القاهرة: العظمى 31، الصغرى18

الإسكندرية: العظمى 28، الصغرى 21

مطروح: العظمى 26، الصغرى 19

الغردقة: العظمى30، الصغرى 22

شرم الشيخ: العظمى 34، الصغرى31

أسيوط: العظمى 32، الصغرى 17

كفر الشيخ: العظمى 31، الصغرى 18

أسوان: العظمى 34، الصغرى 21

