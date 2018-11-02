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محافظات

رصف طرق بشمال الأقصر بطول 7 كيلومترات .. صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:19 ص
صدى البلد
شمس يونس
بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر أعمال رصف طريق الأقصر العشى بدءا من ميدان الصيادين حتى قرية العشى.

وأوضح عبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية انه سيتم رصف طريق الأقصر العشى بدءا من ميدان الصيادين حتى قرية العشى بمسافة 7 كم ، ومن المقرر أن يتم تنفيذ أعمال الرصف من قبل الشركة الوطنية بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل فى إطار تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لتطوير البنية الأساسية لمحافظة الأقصر.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتنفيذ كافة أعمال الخطة الاستثمارية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها.
رصف طرق بشمال الأقصر بطول 7 كيلومترات .. صور
رصف طرق بشمال الأقصر بطول 7 كيلومترات .. صور
رصف طرق بشمال الأقصر بطول 7 كيلومترات .. صور
رصف طرق بشمال الأقصر بطول 7 كيلومترات .. صور
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