محاقظ الأقصر يستقبل وفد هيرمس للتنمية.. صور

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفدًا من مؤسسة المجموعة المالية هيرمس للتنمية الاجتماعية بديوان عام المحافظة، الذي ضم كلا من هناء حلمى المدير التنفيذى للمؤسسة، وهالة صليب وأحمد نبيل موسى مديرا المشروعات بالمؤسسة، وروزا عبد الملك مدير الشراكات بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.



واستعرض أعضاء الوفد مشروع تطوير نجع الفوال وقرية الدير بمركز إسنا جنوب الأقصر، وتم عرض عدد من الانجازات التى تمت على الطبيعة، كما تم عرض المعوقات أمام استكمال المشروع ومنها عدم تواجد طبيب بالوحدة الصحية بصفة مستمرة، وبعض الإجراءات التى تخص هدم واعادة بناء المنازل وتوفير أرض لإقامة المخبز ومكتب التأمينات الاجتماعية ، والنظر فى إتمام إجراءات تخصيص أرض المجمع الاقتصادى.



من جانبه،أكد محافظ الأقصر على العمل على تذليل كافة المعوقات أمام استكمال هذا المشروع الهام لخدمة أهالى نجع الفوال وقرية الدير بإسنا.



وأشار الوفد إلى قيام المشروع بالشراكة بين مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وانضمام شركة أوراسكوم للإنشاءات، كشريك في مشروع التنمية المتكامل لتنمية وتطوير نجع الفوال وقرية الدير من خلال المساهمة بمبلغ 15 مليون جنيه،ليصبح حجم التمويل الإجمالي للمشروع 70 مليون جنيه، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري.



ويركز هذا المشروع الحيوي على تحفيز النمو الاقتصادي بالمجتمع المحلي وإعادة تأهيل النسيج المجتمعي عبر إتاحة المبادرات التعليمية، وفرص العمل اللازمة ومواجهة مشكلات البنية التحتية، وذلك بعد دراسة تحديد الاحتياجات ورصد التحديات التي تواجه نجع الفوال وقرية الدير بالتعاون مع محافظة الأقصر والمجلس القروي وأهالي نجع الفوال وقرية الدير.



