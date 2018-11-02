صحف الإمارات: مدبولي يشدد على أهمية تعزيز التعاون مع جنوب السودان.. الأمن البحريني يحبط محاولة تهريب مطلوبين.. اتفاق على توحيد برلماني ليبيا المتنافسين.. وترامب يهدد بإطلاق النار على قوافل المهاجرين

-أبرز عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم:

*استعدادات لمظاهرات واسعة بفلسطين في ذكرى وعد بلفور

*المبعوث الأممي الجديد لسوريا يتوقع مهمة بالغة الصعوبة

*العاهل الأردني يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث البحر الميت

*ترامب يعرض على المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية منصب السفير لدى الأمم المتحدة





أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم تأكيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية تعزيز التعاون مع جنوب السودان، وتابعت تطورات حادث البحر الميت في الأردن بعد استقالة وزيرين بالحكومة على خلفيته، كما اهتمت برصد الاستعدادات الأمريكية لصد قوافل مهاجرين من أمريكا اللاتينية.في الشأن المصري، نقلت صحيفة "الخليج" عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تأكيده على أهمية دعم وتعزيز أوجه التعاون مع دولة جنوب السودان خلال الفترة المقبلة، من أجل المساعدة في تكريس دعائم الاستقرار والسلام لأبناء الشعب الجنوب سوداني الشقيق.وأشار مدبولي إلى ما لمسه خلال مباحثاته مع المسئولين الجنوب سودانيين، وفي مقدمتهم الرئيس سلفا كير، من ترحيب كبير بالتواجد المصري في جنوب السودان، وما يتم تقديمه من مساعدات فنية مختلفة، منوها إلى الزيارة التي قام بها أمس الأول إلى جوبا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاحتفال بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام المنشط.وأكد مدبولي ضرورة زيادة أطر التعاون المشترك مع الدول الإفريقية بوجه عام، في إطار حرص الدولة على تعزيز علاقاتها مع دول القارة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تقوية دور مصر الريادي في إفريقيا.وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله طالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة عملية لإنقاذ حل الدولتين، فيما صرح الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو، بأنه ينوي نقل سفارة بلده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.وأفادت صحيفة "الاتحاد" بأن أجهزة الأمن في البحرين أحبطت عملية تهريب 6 من المطلوبين أمنيًا والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية، كما أسفرت أعمال البحث والتحري عن تحديد هوية عدد من المشتبه بقيامهم بإيواء ومساعدة هؤلاء المطلوبين حيث تم القبض عليهم.وقالت صحيفة "البيان" إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجه رئيس الوزراء عمر الرزّاز لتشكيل لجنة محايدة من أجل الوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميّت، فيما أعلن وزير التربية والتعليم ووزيرة السياحة والآثار الأردنيان استقالتيهما، أمس، بعد أسبوع على مقتل 21 شخصًا غالبيتهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية وجرفتهم سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت.ونقلت صحيفة "الوطن" عن مسئولون من برلماني ليبيا المتنافسين إن المجلسين اتفقا أمس على العمل معًا على إصلاح مؤسسات الدولة في محاولة لتوحيد السلطة في البلاد، وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان إن مبعوث المنظمة الخاص غسان سلامة "استمع إلى إيجاز حول التقدم المحرز في المحادثات السياسية بين المجلسين، واستلم منهما وثيقة حول آلية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي".وبحسب "الخليج"، توقع المبعوث الأممي الجديد لسوريا الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسون أمس الخميس أن تكون مهمته شديدة الصعوبة، إلا أنه أعرب عن أمله في أن يساهم في إنهاء الصراع الذي طال أمده.وقال بيدرسون: «هذا الصراع مستمر منذ سنوات طويلة جدًا، وإذا ما كان باستطاعتي المساهمة في إنهاء الصراع، فعلي أن أقول (نعم) لمثل هذا التحدي». وأشار بيدرسون إلى الحاجة للحصول على دعم من مجلس الأمن الدولي والقوى الإقليمية «والأهم من ذلك، إجراء حوار جيد مع الأطراف السورية... حتى تكون لدينا عملية ذات مصداقية وشاملة».وذكر موقع "24" الإخباري أن الفصائل الفلسطينية تستعد للمشاركة في تظاهرة واسعة اليوم الجمعة على الحدود بين فلسطين والأراضي المحتلة، بعنوان "شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم"، الذي يتزامن مع الذكرى السنوية 101 للإعلان عن وعد بلفور الذي قسّم الأراضي الفلسطينية، وكانت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار" دعت يوم أمس الخميس، الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، والداخل الفلسطيني في الـ48، للمشاركة الواسعة في فعاليات اليوم الجمعة.دوليًا، قالت "البيان" إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت لكييف تصميمها على الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب دورها في النزاع في أوكرانيا غير أنها ألمحت لتخفيفها.وأفادت "الاتحاد" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت منصب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، خلفًا لنيكي هايلي التي استقالت بصفة مفاجئة الشهر الماضي من منصبها، ونفت أن تكون تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية 2020.وبحسب موقع "24"، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس من أنّ الجيش الأمريكي قد يُطلق النار على المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين سيرشقون الحجارة على الجيش خلال محاولتهم دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.