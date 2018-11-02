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نصائح الأرصاد لجمهور مباراة الأهلي والترجي باستاد برج العرب.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:38 ص
صدى البلد
ندى فتح الله
أوصى محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، جمهور مباراة الأهلي والترجي باستاد برج العرب، بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، نظرًا لانتهائها في الساعات المتأخرة في الليل.

وأشار "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، إلى أن هناك فروقا كبيرة بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، لافتا إلى أن درجة الحرارة صباحًا تصل إلى 31، أما ليلًا تصل إلى 19 درجة، لذلك يجب المراعاةفي إختلاف نوعية الملابس. 

ونوه "شاهين" إلى أن الرؤية واضحة اليوم على الطرق مما يسمح بالسفر من كافة المحافظات إلى برج العرب.
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