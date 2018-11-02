نصائح الأرصاد لجمهور مباراة الأهلي والترجي باستاد برج العرب.. فيديو

أوصى محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، جمهور مباراة الأهلي والترجي باستاد برج العرب، بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، نظرًا لانتهائها في الساعات المتأخرة في الليل.





وأشار "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، إلى أن هناك فروقا كبيرة بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، لافتا إلى أن درجة الحرارة صباحًا تصل إلى 31، أما ليلًا تصل إلى 19 درجة، لذلك يجب المراعاة في إختلاف نوعية الملابس.



