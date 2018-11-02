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تعرف على أبرز الطرق المغلقة والتحويلات المرورية اليوم الجمعة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:58 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال اللواء أحمد هشام الخبير المرورى، إن هناك استمرارا لـ إغلاق كوبرى غمرة المعدنى حتى الساعة السادسة صباحا من يوم الأحد المقبل لعمل إصلاحات موضحا أن الإغلاق جزئي وليس كليا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يامصر» المذاع على الفضائية المصرية ، أن هناك استمرارا ايضا لإغلاق كوبرى المرازيق بمركز ومدينة البدرشين لمدة 20 يوما على الاتجاهين.

وطالب المواطنين بالالتزام بالتعليمات المرورية تجنبًا من حدوث مشكلات على الطرق.


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