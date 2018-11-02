افتتاح مقر مديرية مالية سوهاج بعد تطويره وإنشاء مركز للتدريب..صور

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية خطة الوزارة للارتقاء بمقار ومأموريات المصالح التابعة للوزارة وقطاعاتها الرئيسية خاصة المديريات المالية بالمحافظات المختلفة وعلى رأسها محافظات الصعيد، من أجل تشجيع كوادر الوزارة والعاملين بها على بذل أقصى جهد لتحقيق رؤية مصر 2030 والتي من أهم ملامحها تطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.



جاء ذلك خلال افتتاح عماد عبد الله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات بوزارة المالية نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية مقر المديرية المالية بمحافظة سوهاج بعد الانتهاء من أعمال تطويره، وإنشاء مركز للتدريب ملحق بالمديرية المالية ومجهز بأحدث الوسائل التقنية الحديثة، وحضر الافتتاح محمود عبد العاطي مدير المديرية المالية بالمنيا واللواء عبد المجيد مصطفى ممثل مديرية أمن المنيا، وعدد من قيادات وزارة المالية.



ونوهت وزارة المالية،في بيان أصدرته اليوم "الجمعة"،إلى أن أعمال التطوير بالمديريات المالية التي تتم في جميع أنحاء الجمهورية تأتي طبقًا لتوجيهات وزير المالية واهتمامه بالعمل بهدف تنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لكافة العاملين بالوزارة.



وأكد عماد عبد الله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة أن وزير المالية حريص على متابعة جميع أعمال التطوير بالمديريات المالية بالمحافظات المختلفة والتأكد من تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين بالوزارة بما يسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الوزارة، مشددا علي أهمية مواكبة التقدم التكنولوجي ورفع قدرات جميع العاملين بالقطاع.



كما أكد أنه حرص على مشاركة العاملين في المديرية المالية بسوهاج في افتتاح مقر المديرية ومركز التدريب بعد تطويرهما.



من جانبه أوضح محمود عبد العاطى مدير المديرية المالية بالمنيا، أن مركز التدريب سيسهم في رفع الكفاءة والارتقاء بالقدرات لدى العاملين بالمديرية المالية خاصة أن غرفة التدريب مجهزة بأحدث التقنيات لافتا الي ان المديرية تنفذ برنامجا تدريبيا للعاملين بالإدارات والأقسام المالية علي منظومة الدفع الإلكتروني والتحصيل استفاد منها العاملين في 105 وحدة حسابية منتشرة في القطاعات الإدارية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات العامة بمحافظة سوهاج.