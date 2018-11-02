انطلاق راديو منتدى شباب العالم

انطلقت إذاعة راديو خاصة بمنتدى شباب العالم، أمس الخميس، وأطلق موقع "منتدى شباب العالم" إذاعة الراديو "أون لاين" الخاصة بالمنتدى لبث أحداث المنتدى الثاني طيلة فترة انعقاده.



ويعقد المنتدى في مدينة السلام بشرم الشيخ لمدة 3 أيام، بدءا من 3وحتى 6 نوفمبر الجاري،بمشاركة حوالي 5 آلاف شاب وفتاة من 145 دولة، لمناقشة قضايا الشباب، وإتاحة الفرصة للتعبير عن آرائهم.