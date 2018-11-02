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أخبار العالم

صحيفة: قطر تعتقد أن الانشغال بقضايا الدول الأخرى سيصرف النظر عن جرائمها

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:01 ص
أمير قطر
أمير قطر
أ ش أ
قالت صحيفة "عكاظ" السعودية في افتتاحيتها الصادرة اليوم الجمعة، إن قطر تعتقد أن الانشغال بقضايا الدول الأخرى، خصوصا السعودية من شأنه صرف أنظار الرأي العام عن ورطتها وفضائحها تجاه احتضان المتطرفين وتمويل الجماعات الإرهابية.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (غثاء الجزيرة) - أن الماكينة الإعلامية القطرية تستميت لمحو ذاكرة الرأي العام من جرائم الدوحة، وذلك بافتعال القضايا وإشعال الفتن وصناعة المكائد وإثارة الحكومات ضد بعضها عبر سلسلة يومية من الأكاذيب والفبركات وتغليفها بآراء المتربصين بالدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بالأمس تطرق العلماء المشاركون في مؤتمر مجلس الفقه الإسلامي بالمدينة المنورة إلى الحملات الإعلامية المغرضة ضد السعودية عقب وفاة المواطن جمال خاشقجي، مؤكدين فشل هذه الحملات المغرضة التي تعرضت لها السعودية".
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