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رياضة

حكام مباريات اليوم الجمعة في الأسبوع الثاني عشر للدوري

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:16 ص
صدى البلد
يسرى غازى
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام المباريات التي ستقام اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع الثاني عشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

الداخلية × طلائع الجيش : محمد حسن ويعاونه خالد السيد وعماد العقاد، وهشام توفيق حكمًا رابعًا، وكل من محمد يوسف وأحمد جمال حكمًا خامسًا.

الجونة × إنبي : سعيد حمزة ويعاونه هشام طلب وأحمد رشدي، وامير السيد حكمًا رابعًا، وكل من حسن السندبيسي ومحمد عمارة حكمًا خامسًا.

الإنتاج الحربي × سموحة : محمود البنا ويعاونه شريف التباع ومصطفى حسين، وحازم نصر حكمًا رابعًا، وكل من هشام الفلال ومحمد عباس قابيل حكمًا خامسًا.

بيراميدز × الاتحاد : جهاد جريشة ويعاونه تحسين أبوالسادات ومحمود عبد السميع، ومحمد نهاد حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي ومحمود وفا حكمًا خامسًا.
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