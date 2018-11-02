حكام مباريات اليوم الجمعة في الأسبوع الثاني عشر للدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام المباريات التي ستقام اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع الثاني عشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي :





الداخلية × طلائع الجيش : محمد حسن ويعاونه خالد السيد وعماد العقاد، وهشام توفيق حكمًا رابعًا، وكل من محمد يوسف وأحمد جمال حكمًا خامسًا.





الجونة × إنبي : سعيد حمزة ويعاونه هشام طلب وأحمد رشدي، وامير السيد حكمًا رابعًا، وكل من حسن السندبيسي ومحمد عمارة حكمًا خامسًا.





الإنتاج الحربي × سموحة : محمود البنا ويعاونه شريف التباع ومصطفى حسين، وحازم نصر حكمًا رابعًا، وكل من هشام الفلال ومحمد عباس قابيل حكمًا خامسًا.



