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أخبار العالم

الكوريتان تتفقان على التقدم بخطاب لاستضافة أولمبياد 2032

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:59 ص
الزعيمان الكوريان
الزعيمان الكوريان
أ ش أ
عقدت الكوريتان، اليوم (الجمعة) محادثات ثنائية لمناقشة التبادل الرياضي بين البلدين في مكتب الاتصال المشترك في مجمع كيسونج الصناعي بكوريا الشمالية لأول مرة.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، البيان الصحفي المشترك في ختام المحادثات، والذي أوضح أن الكوريتين اتفقتا على صياغة خطابا مشتركا يبرز رغبتهما في استضافة الأولمبياد الصيفية لعام 2032 بصورة مناصفة بينهما وتقديمه إلى اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف البيان أن الكوريتين أعربتا عن رغبتهما في التخطيط للمشاركة في بطولة كرة اليد العالمية رجال بفريق كوري موحد في العام المقبل.

وكان النائب الثاني لوزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري الجنوبي نو تيه-كانج، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه سيبذل جهده في هذه المحادثات بما يؤدي إلى اتاحة الفرصة للتبادل الرياضي بين الكوريتين.
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