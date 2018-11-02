البورصة تربح 14 مليار جنيه خلال أسبوع.. وارتفاع جماعي بمؤشراتها

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 14 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 9ر750 مليار جنيه مقابل 9ر736 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بارتفاع بلغت نسبته نحو 9ر1 في المائة.



وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت ارتفاعات جماعية، حيث قفز مؤشر /إيجي اكس 30/ الرئيسي بنسبة 37ر1 في المائة ليبلغ مستوى 13202 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنسبة 92ر2 في المائة ليبلغ مستوى 688 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذي صعد بنحو 66ر2 في المائة ليبلغ مستوى 1722 نقطة ،وبالنسبة لمؤشر /إيجي أكس 20/فسجل ارتفاعا بنحو 37ر2 في المائة ليغلق عند مستوى 12720 نقطة.



وأوضح التقرير أن إجمالي التداولات ارتفعت خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 9ر8 مليار جنيه من خلال تداول 043ر1 مليار ورقة منفذة 118 ألف عملية مقارنة بإجمالي تداولات بلغت 8ر3 مليار جنيه من خلال تداول 911 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.



أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 1ر3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 6ر2 مليون ورقة منفذة على 558 عملية خلال الأسبوع ،وقد استحوذت الأسهم على 45ر58% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 55ر41% .



وأشار التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 29ر60 في المائة من إجمالي تعاملات السوق ،بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 23ر32 في المائة والعرب على 48ر7 في المائة بعد استبعاد الصفقات.



وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 87ر786 مليون جنيه خلال هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة بلغت 71ر6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 839ر5 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 092ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ونوه التقرير إلى استحواذ المؤسسات على 06ر65 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 94ر34 في المائة، وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 02ر47 مليون جنيه خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وفيما يتعلق بالسندات بين التقرير أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغ نحو 859ر2 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 831ر2 مليون سند تقريبا.