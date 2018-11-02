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أخبار البلد

وزيرة الصحة تتوجه لشرم الشيخ لتفقد خطة التأمين الطبي لمنتدى شباب العالم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:01 ص
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
أ ش أ
توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، إلى محافظة جنوب سيناء، وذلك فى إطار متابعة خطة التأمين الطبي لمنتدى شباب العالم، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ ،خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة ستبدأ جولتها بتفقد مستشفي شرم الشيخ الدولي، ثم ستتوجه الى المركز الإقليمي للاسعاف بمدينة شرم الشيخ، وتنهي الجولة بتفقد عيادة التأمين الطبي، ونقطة مسح "فيروس "سي" والأمراض غير السارية، المتواجدة بمقر منتدي شباب العالم.
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