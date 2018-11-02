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بيع 9949 كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان العاشر يتصدر عناوين الصحف اليوم..فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
ندى فتح الله
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، أبرز العناوين بالصحف المصرية، كالتالي:

جريدة الوفد:
-تدمير البنية التحتية للإرهاب في سيناء
-الأهلي يستطلع هلال دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الليلة
-صندوق النقد يوافق على صرف 2 مليار دولار جديدة لمصر
جريدة الأخبار:
-مجلس الوزراء يقر لائحة قانون حقوق ذوي الإعاقة.
-الملا: خارطة طريق لتطوير قطاع التعدين وجذب المتسثمرين.
-صندوق حكومي لتغطية أضرار حوادث النقل السريه.
-إقبال كبير على كراسات شروط الإسكان الإجتماعي.

جريدة الدستور:
-المستشار نبيل صادق رئيسًا لجمعية النواب العموم الأفارقة.
-تعاون مع البنك الإفريقي لتمويل مشروع التحكم الآلي للقطارات.
-بيع 9949 كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان العاشر.
-ندوات بالكنيسة لتصحيح المفاهيم حول الرهبنة.
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