بيع 9949 كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان العاشر يتصدر عناوين الصحف اليوم..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، أبرز العناوين بالصحف المصرية، كالتالي:



جريدة الوفد:

-تدمير البنية التحتية للإرهاب في سيناء

-الأهلي يستطلع هلال دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الليلة

-صندوق النقد يوافق على صرف 2 مليار دولار جديدة لمصر

جريدة الأخبار:

-مجلس الوزراء يقر لائحة قانون حقوق ذوي الإعاقة.

-الملا: خارطة طريق لتطوير قطاع التعدين وجذب المتسثمرين.

-صندوق حكومي لتغطية أضرار حوادث النقل السريه.

-إقبال كبير على كراسات شروط الإسكان الإجتماعي.



جريدة الدستور:

-المستشار نبيل صادق رئيسًا لجمعية النواب العموم الأفارقة.

-تعاون مع البنك الإفريقي لتمويل مشروع التحكم الآلي للقطارات.

-بيع 9949 كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان العاشر.

-ندوات بالكنيسة لتصحيح المفاهيم حول الرهبنة.

