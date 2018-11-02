وفاء صادق تبدأ تصوير فيلم فيرس

بدأت الفنانة وفاء صادق تصوير الفيلم الجديد "فيرس" للمخرج أسامة عمر.



الفيلم من نوعية أفلام الرعب والغموض، ويشارك فى بطولته شريف السلمونى فضلا عن عدد من الفنانين الشباب كما يظهر فيه نخبة من النجوم الكبار كضيوف شرف.



من المعروف أن وفاء صادق يعرض لها حاليا مسلسل "كانه امبارح" بطولة رانيا يوسف ومحمد الشرنوبي وأحمد وفيق ومي الغيطي أحمد خليل ومحسن منصور، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف الكاتبة مريم ناعوم، أخرجه فى البداية حاتم على، ثم أكمله المخرج أكرم فريد.

