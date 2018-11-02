مدبولي يصدر قرارات بتخصيص أراض لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارات بتخصيص أراضٍ مملوكةٍ للدولة، لصالح عدد من الجهات، لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، لخدمة أبناء المحافظات، وذلك في إطار حرص الحكومة على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: نصت القرارات على تخصيص قطع أراضٍ، لصالح كلٍ من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومديريات التربية والتعليم بعدد من المحافظات، وذلك لإقامة مدارس إبتدائي أو تعليم أساسي أو مجمعات مدارس عليها، وذلك في كلٍ من زمام ميت ربيعة، وقرية بني غريان، ومنشأة شنوان، وزمام سمادون بمراكز منوف وقويسنا وشبين الكوم وأشمون بمحافظة المنوفية، وقرية صفط العنب بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وقرية دنديل مركز ناصر بمحافظة بني سويف، وقرى طنبدي واتليدم وأشروبة بمراكز مغاغة وأبو قرقاص وبني مزار بمحافظة المنيا، ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، ومركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ومركز نفادة بمحافظة قنا، وقرية الدكة بمركز نصر النوبة محافظة أسوان.





كما تضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض، مٌقام عليها حاليًا عدد من الملاعب، لصالح مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بمدينة وادي النطرون، كما تم تخصيص قطعة أرض لصالح مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف وذلك لإقامة مركز شباب عليها.





وأضاف المستشار نادر سعد أن القرارات نصت على تخصيص قطع أراض لصالح عدد من الوزارات من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإقامة مركز خدمات تكنولوجي عليها، وذلك في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ووزارة الداخلية لإقامة نقطة إطفاء عليها في زمام الهياتم مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، فضلًا عن تخصيص قطعة أرض لصالح هيئة النيابة الإدارية لإقامة مبنى إداري للنيابة الإدارية عليها وذلك بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.



