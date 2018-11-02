ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مدبولي يصدر قرارات بتخصيص أراض لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظات

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:11 ص
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارات بتخصيص أراضٍ مملوكةٍ للدولة، لصالح عدد من الجهات، لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، لخدمة أبناء المحافظات، وذلك في إطار حرص الحكومة على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: نصت القرارات على تخصيص قطع أراضٍ، لصالح كلٍ من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومديريات التربية والتعليم بعدد من المحافظات، وذلك لإقامة مدارس إبتدائي أو تعليم أساسي أو مجمعات مدارس عليها، وذلك في كلٍ من زمام ميت ربيعة، وقرية بني غريان، ومنشأة شنوان، وزمام سمادون بمراكز منوف وقويسنا وشبين الكوم وأشمون بمحافظة المنوفية، وقرية صفط العنب بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وقرية دنديل مركز ناصر بمحافظة بني سويف، وقرى طنبدي واتليدم وأشروبة بمراكز مغاغة وأبو قرقاص وبني مزار بمحافظة المنيا، ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، ومركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ومركز نفادة بمحافظة قنا، وقرية الدكة بمركز نصر النوبة محافظة أسوان. 

كما تضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض، مٌقام عليها حاليًا عدد من الملاعب، لصالح مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بمدينة وادي النطرون، كما تم تخصيص قطعة أرض لصالح مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف وذلك لإقامة مركز شباب عليها. 

وأضاف المستشار نادر سعد أن القرارات نصت على تخصيص قطع أراض لصالح عدد من الوزارات من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإقامة مركز خدمات تكنولوجي عليها، وذلك في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ووزارة الداخلية لإقامة نقطة إطفاء عليها في زمام الهياتم مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، فضلًا عن تخصيص قطعة أرض لصالح هيئة النيابة الإدارية لإقامة مبنى إداري للنيابة الإدارية عليها وذلك بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. 

كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتعديل مساحة قطعة أرض بمحافظة شمال سيناء وذلك لإقامة قسم شرطة نخل عليها، لتكون المساحة 10400م مربع بدلًا من 3000 متر مربع. 
loading...

ترشيحاتنا

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

أسعار الذهب في مصر اليوم

بومبيو: أمريكا تراجع مسألة فرض عقوبات على أشخاص ضالعين في قضية خاشقجي

حريق يلتهم أثاث منزل بسبب ماس كهربائى فى كوم حمادة

السيسي يبعث رسالة إلى العالم من شرم الشيخ يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

خبير مروري: تكثيف الخدمات بالطرق السريعة لتسهيل توافد المواطنين على ملعب برج العرب

الأرصاد: طقس اليوم ممتع وخريفي على أنحاء البلاد

موقع أمريكي يكشف تكلفة إقامة زوجة ترامب بالقاهرة

تعرف على حكم ارتداء النقاب

لهذه الأسباب .. 5 عادات احذرها قبل النوم

دراسة: الالتهابات تسبب اضطرابات النوم في بعض الأحيان

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

بيع 9949 كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان العاشر يتصدر عناوين الصحف اليوم..فيديو
السيسي يبعث رسالة إلى العالم من شرم الشيخ يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو
تعرف على أبرز الطرق المغلقة والتحويلات المرورية اليوم الجمعة
نصائح الأرصاد لجمهور مباراة الأهلي والترجي باستاد برج العرب.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟