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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:20 ص
صدى البلد
البهى عمرو
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية المصرية، اليوم، الجمعة، بيانا تفصيليا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

العظمى: القاهرة: 30، مطروح: 26، الإسكندرية: 28 ودمياط 27 وبورسعيد 27 والعريش 29 ورفح 28 والاسماعيلية 30 والسويس 30، وادى النطرون 30 والمنصورة 30 وطنطا 30.
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