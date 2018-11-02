تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية المصرية، اليوم، الجمعة، بيانا تفصيليا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم.



وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:



العظمى: القاهرة: 30، مطروح: 26، الإسكندرية: 28 ودمياط 27 وبورسعيد 27 والعريش 29 ورفح 28 والاسماعيلية 30 والسويس 30، وادى النطرون 30 والمنصورة 30 وطنطا 30.