مصر تقود قاطرة التنمية.. النقد الدولي: حوار دورى مع الحكومة كل 6 أشهر.. ونواب: نسير فى الاتجاه الصحيح.. الصندوق وافق على الإصلاحات الإقتصادية دون شروط.. ولم نتأخر عن سداد قسط واحد

حوار دورى مع الحكومة المصرية كل 6 أشهر

موازنة البرلمان:

البرنامج الإصلاحي دواء مر لابد منه

عمرو الجوهرى:

صندوق النقد الدولي يدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر

عصام الفقى: