مصر تقود قاطرة التنمية.. النقد الدولي: حوار دورى مع الحكومة كل 6 أشهر.. ونواب: نسير فى الاتجاه الصحيح.. الصندوق وافق على الإصلاحات الإقتصادية دون شروط.. ولم نتأخر عن سداد قسط واحد

رئيس صندوق النقد بمصر:
حوار دورى مع الحكومة المصرية كل 6 أشهر
موازنة البرلمان:
موازنة البرلمان:
البرنامج الإصلاحي دواء مر لابد منه
عمرو الجوهرى:
عمرو الجوهرى:
صندوق النقد الدولي يدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر
عصام الفقى:
عصام الفقى:
صندوق النقد أعاد الاستقرار لمصر
خطوات جريئة اتخذتها الدولة المصرية للخروج من النفق المظلم، ومحاولة منها لاستعادة قوة اقتصادها مرة أخرى وهيكلة البنية التحتية، والتى كانت جديرة بأن تحظى بإهتمام العالم، الأمر الذى دفع صندوق النقد الدولى بطلب عقد حوار دوري مع الحكومة المصرية كل 6 أشهر، وذلك وفق لتصريحات سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي.
وأوضح سوبير لال، أن طريقة عمل التقرير الذي يعده صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية للبرنامج الاصلاحي في مصر يتضمن حوارات وتعاملات مع الحكومة المصرية المتمثلة في البنك المركزي ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي.
وفى هذا الإطار قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن صندوق النقد الدولى نهض بالدولة المصرية، مشيرا إلى أنه بعد التعاون الذي تم بين الصندوق والحكومة نجد أن اقتصاد مصر حقق نموًا .%بمقدار 5.3
وأضاف عمر فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح وأن الخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة كانت ضرورية جدا ولا يمكن تأجيلها، لافتا إلى أن معدل البطالة في انخفاض، وهناك تراجع ملحوظ فى معدل التضخم .
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن صندوق النقد الدولي وافق على البرنامج الإصلاح ولم يفرض علينا أي شروط، مشيرا إلى أن جميع المؤشرات إيجابية، ومصر لم تتأخر عن سداد قسط واحد حتى الآن وهذا دليل على نجاح البرنامج الإصلاحى.
وأكد أن برنامج الإصلاح دواء مر ولكن لابد منه، مطالبا المواطنين الصمود أمام التحديات التى تواجها البلد، مشيرا إلى أن المستقبل يبشر بالخير الكثير.
فيما قال النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن تعاون صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية أمر طبيعى مشيرا إلى أن صندوق النقد يقوم بذلك من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول.
وأضاف الجوهري فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصندوق يتابع برامج الإصلاح الاقتصادي للدول بعد أن يقرضها ، لافتا إلى أن الصندوق أقرض مصر 12 مليار دولار على دفعات ومع كل دفعة يراجع مع الحكومة المصرية مما تحقق من تقدم في برنامجها ومعدلات النمو.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى يطالب مصر بتوفير فرص عمل أكبر للشباب، وجذب الاستثمارات إلى مصر بشكل أفضل حتى تستطيع تزويد معدل انتاجها ، لافتا إلى أن معدل التضخم تزايد الفترة السابقة نتيجة رفع أسعار المحروقات وجار معالجة ذلك، مشيرا إلى أن الصندوق يرى المؤشرات فى الوقت الحالى تصاعدية وتحتاج عمل وجهد أكبر من جانب الحكومة المصرية لتستطيع أن تسير على هذا الطريق.
وأضاف أنه لا يوجد ترابط بين الوزارات وبعضها وبين الوزارات والمحافظين ، حيث إنهم في الأصل هم المعنيون بتوفير الاستثمارات والمشاريع فى الدولة ، مشيرا إلى أن هذه نقطة سلبية ويجب التعامل معها حتي يستطيع المواطن الإحساس بالنمو.
أما قال عصام الفقى أمين لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن صندوق النقد الدولي أعاد الاستقرار الاقتصادى فى مصر، مشير أن هذا التعاون هو الذي أثمر بالنفع على تعافي نمو الاقتصاد بالدولة.
وأضاف فى تصريح لـ "صدي البلد"، أن هناك دولا كثيرة طلبت قروض من صندوق النقد الدولي، إلا أنه رفض لعدم توافر المصداقية، لافتا إلى أن الحكومة وافقت على جميع شروط الصندوق وتم تفعيلها.
وأكد الفقى، أن الأوضاع الاقتصادية في تحسن مستمر، كما أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر ارتفع بنسبة كبيرة، الأمر الذي يدل على نجاح البرنامج الاصلاحى، وايضا هناك مشروعات صغيره تمت على أرض الواقع ساعدت في تقليل نسبة البطالة في مصر.
خطوات جريئة اتخذتها الدولة المصرية للخروج من النفق المظلم، ومحاولة منها لاستعادة قوة اقتصادها مرة أخرى وهيكلة البنية التحتية، والتى كانت جديرة بأن تحظى بإهتمام العالم، الأمر الذى دفع صندوق النقد الدولى بطلب عقد حوار دوري مع الحكومة المصرية كل 6 أشهر، وذلك وفق لتصريحات سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي.
وأوضح سوبير لال، أن طريقة عمل التقرير الذي يعده صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية للبرنامج الاصلاحي في مصر يتضمن حوارات وتعاملات مع الحكومة المصرية المتمثلة في البنك المركزي ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي.
وفى هذا الإطار قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن صندوق النقد الدولى نهض بالدولة المصرية، مشيرا إلى أنه بعد التعاون الذي تم بين الصندوق والحكومة نجد أن اقتصاد مصر حقق نموًا .%بمقدار 5.3
وأضاف عمر فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح وأن الخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة كانت ضرورية جدا ولا يمكن تأجيلها، لافتا إلى أن معدل البطالة في انخفاض، وهناك تراجع ملحوظ فى معدل التضخم .
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن صندوق النقد الدولي وافق على البرنامج الإصلاح ولم يفرض علينا أي شروط، مشيرا إلى أن جميع المؤشرات إيجابية، ومصر لم تتأخر عن سداد قسط واحد حتى الآن وهذا دليل على نجاح البرنامج الإصلاحى.
وأكد أن برنامج الإصلاح دواء مر ولكن لابد منه، مطالبا المواطنين الصمود أمام التحديات التى تواجها البلد، مشيرا إلى أن المستقبل يبشر بالخير الكثير.
فيما قال النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن تعاون صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية أمر طبيعى مشيرا إلى أن صندوق النقد يقوم بذلك من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول.
وأضاف الجوهري فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصندوق يتابع برامج الإصلاح الاقتصادي للدول بعد أن يقرضها ، لافتا إلى أن الصندوق أقرض مصر 12 مليار دولار على دفعات ومع كل دفعة يراجع مع الحكومة المصرية مما تحقق من تقدم في برنامجها ومعدلات النمو.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى يطالب مصر بتوفير فرص عمل أكبر للشباب، وجذب الاستثمارات إلى مصر بشكل أفضل حتى تستطيع تزويد معدل انتاجها ، لافتا إلى أن معدل التضخم تزايد الفترة السابقة نتيجة رفع أسعار المحروقات وجار معالجة ذلك، مشيرا إلى أن الصندوق يرى المؤشرات فى الوقت الحالى تصاعدية وتحتاج عمل وجهد أكبر من جانب الحكومة المصرية لتستطيع أن تسير على هذا الطريق.
وأضاف أنه لا يوجد ترابط بين الوزارات وبعضها وبين الوزارات والمحافظين ، حيث إنهم في الأصل هم المعنيون بتوفير الاستثمارات والمشاريع فى الدولة ، مشيرا إلى أن هذه نقطة سلبية ويجب التعامل معها حتي يستطيع المواطن الإحساس بالنمو.
أما قال عصام الفقى أمين لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن صندوق النقد الدولي أعاد الاستقرار الاقتصادى فى مصر، مشير أن هذا التعاون هو الذي أثمر بالنفع على تعافي نمو الاقتصاد بالدولة.
وأضاف فى تصريح لـ "صدي البلد"، أن هناك دولا كثيرة طلبت قروض من صندوق النقد الدولي، إلا أنه رفض لعدم توافر المصداقية، لافتا إلى أن الحكومة وافقت على جميع شروط الصندوق وتم تفعيلها.
وأكد الفقى، أن الأوضاع الاقتصادية في تحسن مستمر، كما أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر ارتفع بنسبة كبيرة، الأمر الذي يدل على نجاح البرنامج الاصلاحى، وايضا هناك مشروعات صغيره تمت على أرض الواقع ساعدت في تقليل نسبة البطالة في مصر.